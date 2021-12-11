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Bütçeye devam: Adalet, Savunma ve Tarım günü

#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Bakanlık
Bütçeye devam: Adalet, Savunma ve Tarım günü

TBMM’de dün Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Genel Kurul’da verdiği bilgide, MİT ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonlarla son iki günde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler aralık ayının ikinci haftasında yapılacak” dedi.

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şunları kaydetti:

- 2022’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız.

- 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlara artık asliye ceza mahkemeleri bakacak.

- Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak usuller üzerinde de duruyoruz.

- Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızda son aşamaya geldik.

- Trafik magandalığı suçlarında yaptırımların caydırıcılığını artıracağız.

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HDP’LİLERDEN PROTESTO

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşülürken HDP milletvekilleri, kadınlar için eylem yaptı. HDP’liler, 2016 yılından bu yana Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile cezaevinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasının ardından intihar ettiği açıklanan Garibe Gezer’in fotoğrafının olduğu pankartlar açtı. HDP’li kadın milletvekilleri “adalet” mesajlı maskelerle de yüzlerini kapattı.

Bütçeye devam: Adalet, Savunma ve Tarım günü

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Bakanlık

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