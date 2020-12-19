Bütçenin son gününde ‘diktatör’ gerilimi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Siz Menderes’e diktatör dediniz, Özal’a diktatör dediniz, Erdoğan’a demezseniz üzülürüz. Siz bu iktidara kurban olun.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: Gelir dağılımı adaletsizliğinde dünyada beşinci ülkeyiz. Her yıl hapishane yapmışsınız, her yıl. Türkiye mahpus sayısı açısından dünyanın 8’inci büyük ülkesi. Hapishane ve mahpus sayısında dünya lideri oldunuz.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala: Siyasette küme düşme olsa şu an CHP yoktu. İkide bir diktatör deyip duruyorsunuz. Bakalım kim diktatör! Her seçimi kaybettiniz, siz diktatör değil de biz mi diktatörüz? Sizin derdiniz milletle, diktatörlük sizin ruhunuza yuva yapmış.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke: Biz bir kişinin 5 yerden maaş aldığı, 5 şirketin de Türkiye’yi bütün ihaleleri alarak sömürdüğü bu düzeni değiştireceğiz. Kimse unutmasın Türkiye ekonomisi 5’ten büyüktür.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Eğer bir yerde sandık varsa, özgür seçim varsa diktatörlükten bahsedemezsiniz. Çok kolaj bir görüntü var; bir karmaşa. Şu anda CHP’nin HDP’lileşmesi tartışılıyor.

FUAT OKTAY: FRANCO’NUN RUHU CHP’DE

◊ Bütçe görüşmelerinde kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özgür Özel’in sözlerine tepki göstererek, “Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Erdoğan, yerli ve millidir. Milletin adamıdır” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter mesajında şu görüşlerini paylaştı: “Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, insan hakları, hukuk, ekonomi ve özgürlükler alanında yakalamış olduğu yüksek refah düzeyi ve elde ettiği küresel başarılar aziz milletimizden her daim büyük bir teveccüh görmüştür.” (◊ ANKARA)