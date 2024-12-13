Bütçede ‘yenidoğan’ gerilimi

Haberin Devamı

Turhan Çömez (İYİ Parti Grup Başkanvekili): ‘Gizli operasyon yapıyorum’ dediği zaman Sayın Bakan ne yapmış? Sayın Bakan, o hastanelerden en önemlisi ve çok sayıda çocuğun öldüğü hastaneye gitmiş, ziyaret etmiş. Poz poz resimler çektirilmiş. 11 Temmuz 2023. 11 Temmuz’dan sonra tam 10 yavrumuz ölmüş. Bakan’ın gizli operasyon yaptığı dönemde.

Kemal Memişoğlu (Sağlık Bakanı): İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi bizim gayretimizle çökertildi. Konuyu adli operasyona dönüştüren biziz. Bakmayın siz, bugün birilerinin operasyon yapıldıktan altı ay sonra ortaya çıkıp, iddianamenin aleniyet kazanmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra tüm tape kayıtları ve dijital materyallerden elde edilen bulgular kamuoyuna yansıdıktan sonra, sanki konuyu kendileri ortaya çıkarmışlar gibi sözde kahramanlık yapanlara. Bu insanlıktan nasibini almamışlar çetesine bakarak tüm sağlık sistemini ve çalışanlarını töhmet altında bırakmak vicdansızlık değil midir?

Haberin Devamı

Murat Emir (CHP Grup Başkanvekili): Gün boyu burada konuşulan yenidoğan çetesiyle ilgili sorulan soruların en basitine bile cevap vermekten kaçtı.

Çömez: Sayın Bakan, senin dünyadan haberin yok. ‘Çok gizli operasyon yapıyoruz’ dediğiniz tarihten itibaren tam 10 çocuk hayatını kaybetmiş.

PATOLOJİK YALAN SÖYLEME

Bakan Memişoğlu: Aslında yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira tüm gerçekleri Plan Bütçe Komisyonu’nda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi hocası olarak görüyorum. Bize başvururlarsa, tedaviler içinde elimizden geleni yapacağımızı açıkça ifade ediyorum. Çömezleri muhatap almadım.

DAHA SAYGIN DİL UYARISI

Bekir Bozdağ (TBMM Başkanvekili): Sayın Bakanım, lütfen Genel Kurul’a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım. Burada kullandığınız dil Meclis’in mehabetiyle pek uyuşan bir dil değil.

Haberin Devamı

Çömez: Gerçekçi cevaplar vermek yerine Meclis’i yalancılıkla itham etti. Meclis’i mitomani olmakla itham etti. Bakan tam bir acziyetin timsalidir şu anda.

Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili): Sağlık Bakanımıza, haksız iftiralar bocalandı. Yenidoğan çetesini kendisinin nasıl çökerttiğini ortaya koydu.

İLK KAPI AİLE HEKİMLİĞİ OLACAK

Bakan Memişoğlu, konuşmasında sağlık sistemiyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Sadece e-Nabız’ı 76 milyondan fazla kişi aktif olarak kullanıyor. Günlük 1 milyon 300 bin kişi MHRS sistemini kullanarak hastanelerden randevu alabiliyor. İlaç Takip sistemimizde kayıtlı 12 binden fazla ilaç türü bulunuyor. 35.5 milyar kutu ilacı takip edebiliyoruz. 2025 yılında 1000 yeni aile sağlığı merkezi açacağız. Vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimliği olmasını istiyoruz. Yeni yönetmelikle bunu hedefliyoruz. Bakmayın siz birilerinin, ‘aile hekimi bundan sonra ilaç yazamayacak, vatandaş hastaneye giderse aile hekiminin maaşı kesilecek’ gibi yalan yanlış iddialarına. Görevinin sorumluluklarını yerine getiren aile hekimlerinin mevcutta sahip olduğu maaş ve teşvik ödemelerinde hiçbir surette kesintiye gitmedik ve de gitmeyeceğiz. Aile hekimlerimize verdiğimiz teşvik ödemelerini 3 kat artırdık.”