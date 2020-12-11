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Haber Giriş: 11.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bütçede ‘Öcalan’ tartışması

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Bütçede ‘Öcalan’ tartışması
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün Meclis’teki Enerji ve Aile Bakanlıklarının bütçe görüşmelerinde, AK Partililerin, “Senin soyadın ne, zaten bu soyaddan dolayı gelmişsin buraya” diye laf atmaları üzerine, “Soyadımla gurur duyuyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Öcalan’ın bu sözlerine, “Normal şartlarda gurur duymayan var mı, ben de gurur duyuyorum soyadımla. Fakat siz bilerek bunu söylüyorsunuz, ‘biz Abdullah Öcalan ile gurur duyuyoruz’ diyorsunuz, bunun bir mesajı var. Böyle yaparak bu milleti tahrik etmek istiyorsunuz” tepkisini verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bu tartışmaya katılmayacaklarını belirtirken, “Biz 23 Haziran seçimlerinden önce o soyaddan medet umanları gördük. MİT’in bulamadığı Osman Öcalan’a TRT kameramanı götürüldü, Abdullah Öcalan’dan mektup getirtip okutarak, İstanbul seçmenine mesaj verdiler” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Öcalan’ın o sözü, AK Parti sıralarından laf atılmasıyla söylediğini belirterek, “Sataşma olmazsa biz niye soyadımızı söyleyelim, deli miyiz?” dedi.

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