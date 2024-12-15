Bütçede ‘laf atma’ krizi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Aşkın Bak’ın konuşması sırasında “Olimpiyatlarda altın madalya kazanmadık” diye seslendi. Bunun üzerine konuşmasını yüksek sesle yapan Bak’a muhalefet vekilleri tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri alkışlarla ve “Bravo” diyerek Bakan Bak’a destek verirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak birbirlerinin üstüne yürüdü ve bağırdı. Gerginliğin ardından Bak’a tepki gösteren CHP, İYİ Parti, Saadet-Gelecek Grubu ve DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’nu terk etti. Bir süre sonra muhalefet milletvekilleri tekrar salona geldi.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Konuşmasına devam eden Osman Aşkın Bak, “Laf atmak bir ritüeldir, sanattır. Bu sanatı da ben yıllardır milletvekilliği yaptım burada, hiçbir bakanla böyle bir duruma düşmedim” dedi. Bakan Bak’ın bu sözlerini, CHP’li milletvekilleri sırtlarını dönerek protesto etti. Protesto esnasında CHP’li ve AK Partili milletvekilleri arasında tansiyon yeniden yükseldi. Gerginliği yatıştırmak için konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Aradan çekilin, yiğit olan çıksın dışarıda dövüşsün” dedi.

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Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ

ASGARİ ÜCRET MESAJI

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücret konusunda dengeli bir çözüm için çalıştıklarını kaydetti. Işıkhan, şunları söyledi: “Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1.5 milyon işyerine; toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. 2025 yılında gerçekleştireceğimiz toplu sözleşme görüşmeleriyle, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde; kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarını yeniden masaya yatıracağız. 2025 yılında da tüm tarafların mutabık kalacağı sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında, kanuni düzenlemeler uyarınca gereken artışlar yapılacaktır.”

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KÜRSÜYE TABUTLA ÇIKTI

TBMM Genel Kurulu’nda, bütçe görüşmeleri sırasında CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise kürsüye elinde tabutla çıktı. CHP’li Barut’un kürsüye çıkardığı tabuta “AKP tarımı ve çiftçiyi öldürdü” yazarken, bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdoğ, bu davranışın içtüzüğe aykırı olduğunu söyledi. CHP’liler bu duruma itiraz ederken, TBMM Başkanvekili Bozdağ, ısrar edilmesi halinde uzaklaştırma cezası verileceğini söyledi.

