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Bütçede ‘Jeremy’ tartışması

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#TBMM#100. Yıl Bütçesi#CHP
Bütçede ‘Jeremy’ tartışması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

100. Yıl Bütçesi için TBMM’de maraton sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP’nin ekonomi başdanışmanı Jeremy Rifkin tartışmanın gündem maddesiydi. İktidar kanadı ‘ithal’ diye eleştirdi. CHP, “Hazreti Peygamberimiz der ki ilim Çin’de de olsa git, bul, al” diye savundu.

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TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasındaki tansiyon zaman zaman yükseliyor. Meclis başkanvekillerinin yaptıkları uyarılarla tüm grupların konuşmalarına hassasiyet hâkim olurken, önceki akşam genel kurulun kapanışına yakın HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un ‘İmralı’ için beyaz tülbentini yere atması ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Lanet olsun” tepkisini gösterdi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın da Kürtçe bir ağıt okuyarak söylediği “2’nci yüzyılda Kürtçe bu ülkenin resmî dili olacaktır” sözleri gerginlik yarattı.

İTHAL DANIŞMAN GÖNDERMESİ

Görüşmelerde iktidar milletvekilleri CHP’ye sık sık ‘ithal ekonomi danışmanı’ göndermesi yaptı. AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Biz 20 yıldır halkımızla beraber yol yürürken birileri sözüm ona ‘ikinci yüzyıl’ adı altında Jeremy’lerden ve ithal danışmanlardan medet ummaktadır” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiçbir zaman olmadı” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eleştirilere şöyle karşılık verdi: “Jeremy Rifkin kim? Merkel’e danışmanlık yapmış, Çin Devlet Başkanına endüstriyel dönüşüm ve teknoloji, sanayi teknolojileri konusunda dünyada kendini kabul ettirmiş büyük bir deha âdeta. Hazreti Peygamberimiz der ki ‘İlim Çin’de de olsa git, bul, al.’ Biz onu yapıyoruz, sizin gibi Amerika’dan emir almıyoruz, Amerika’ya secde etmiyoruz. ”

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür Bakanlığı bütçe üzerine konuşurken kürsüye Karagöz-Hacivat maketiyle çıktı. Kayışoğlu “Hacı Cavcav fiyatlardan haberin var mı?” diyerek bütçeyi protesto etti.

Bütçede ‘Jeremy’ tartışması

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür Bakanlığı bütçe üzerine konuşurken kürsüye Karagöz-Hacivat maketiyle çıktı. Kayışoğlu “Hacı Cavcav fiyatlardan haberin var mı?” diyerek bütçeyi protesto etti.

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Bütçede ‘Jeremy’ tartışması

HDP’li vekil Tosun tülbentini atınca ortam gerildi.

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#TBMM#100. Yıl Bütçesi#CHP

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