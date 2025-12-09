Bütçede hem jest hem atışma

Haberin Devamı

Meclis Genel Kurulu’nda dün 2026 Merkezi Yönetim Bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapıldı. 14 gün sürecek görüşmeler, 21 Aralık Pazar günü sona erecek. Meclis’in dünkü oturumuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Partili Ala ve Güler, salondaki parti liderleri ve grup başkanlarıyla tek tek selamlaştı. CHP Lideri Özel de parti liderleri, grup başkanları ve başkanvekilleriyle tokalaştı. Dervişoğlu da Bahçeli ile el sıkıştı. Hatimoğulları ve Bakırhan da Bahçeli’yle tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumunun ardından kürsüye gelen Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Siz Andersen’den masallar anlatıyorsunuz. Bu enflasyonu kim çıkardı” diye konuştu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Emin Ekmen de, sürecin sağlıklı ilerlemesi için iktidarın sürece karşı olanları da anlama sorumluluğu olduğunu belirtti.

İTİRAZ VE HASSASİYET

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Terörsüz Türkiye sürecini eleştirerek, “Diler ve umarım ki beklentinize karşılık verecek bir şey çıkarabilirsiniz. Ama siz yapmış olduğunuz ziyaretin tutanaklarını bile yazdırmaya muktedir olmayan bir Meclisin Başkanısınız” diye konuştu. Kurtulmuş, komisyonda sadece MİT Başkanı ve bazı bakanların sunumlarının kapalı olduğunu vurgulayarak yanıt verirken, Dervişoğlu da, “Böyle bir polemiğe girmek istemem. ‘Yarısı kapalı kaldı’ diye ifade ediyorsam en önemli bölümü orasıydı” dedi. Kurtulmuş da “Eyvallah. Konuşmanızdaki hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Eksik bilgiyi düzelttim” dedi.

240 SAAT MÜZAKERE EDİLDİ

Oturumu açış konuşmasında teklifin komisyon aşamasını anlatan Kurtulmuş, bütçenin 77 oturumda yaklaşık 240 saat müzakere edildiğini, 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz hakkı kullandığını, yani vekillerin yüzde 46’sının doğrudan katılım sağladığını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Meclis Başkanı şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye’, sadece TBMM’de oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir. 28’inci Dönem TBMM’nin tarihi olarak üzerinde büyük bir sorumluluk olan diğer demokratik adımların atılmasının da altını çizmek isterim.”

SANİYEDE 495 BİN TL VERGİ ÖDEYECEĞİZ







CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde hükümeti vergi üzerinden eleştirdi. “Bu bütçenin bir çare üretmesi beklenir. Bütçenin yüzde 97.5’i, neredeyse tamamı vergi gelirlerinden oluşuyor” diyen Özel şöyle konuştu:

“Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz. Vergi gelirinin 8.5 trilyon lirası, sadece ÖTV ve KDV’den alınacak. Mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınıyor ama lüks kol saatinden, pırlantadan alınmıyor.

LİYAKAT GELECEK

Eğitime ayrılan pay yüzde 15’e gerilemiş durumda. İktidarımızda mülakat kalkacak liyakat gelecek. Tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik, şimdi samandan, mercimeğe ithalat bağımlısı bir ülke olduk. Bu yıl tarım sektörü yüzde 13 ile en sert daralmasını yaşadı.

AK Parti 5 milyon ev genci yarattı. Bizde asıl beka sorunu, bu ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır, asıl beka sorunu valizlerin kafalarda toplanmasıdır. Fikrini söylediği için gözaltına alınma korkusunu hafızalardan sileceğiz. Gençlere söz veriyoruz yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor.

ASGARİ ÜCRET 39 BİN TL

En düşük emekli maaşını önce bir asgari ücrete çıkaracağız. Teklifimiz asgari ücreti 39 bin TL yapalım. (İBB davası) Dokuz aydır neler yaşadık biz biliyor musunuz? İddianame, kanıt, hiçbir kanıt ortaya koyamadılar. Bu kul hakkı değil mi. Hani bu TRT’den yayınlanacaktı? Terörsüz ve demokratik Türkiye için kararlılıkla çalışacağız. Komisyona katkı sunmaya devam edeceğiz.” Öte yandan Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy’deki uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak için başsağlığı mesajı yayımladı.

BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde toplamda 14 gün sürecek görüşmelere dün başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yürütme adına Meclis’e teklifin sunumunu gerçekleştirdi.

BAHÇELİ-YAYMAN SOHBETİ







Genel Kurul’da MHP Lideri Bahçeli yine ilgi odağı oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı ziyareti heyetinde yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Bahçeli’nin yanına giderek sohbet etti.

DEM PARTİLİLER BAHÇELİ’NİN YANINA GİTTİ

Bütçe görüşmeleri başlamadan önce tüm genel başkanlar birbirleriyle tokalaştı. Salona ilk giren genel başkan, MHP Lideri Bahçeli oldu. Ardından salona İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu giriş yaptı. Daha sonra gelen DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. CHP Lideri Özel de salona bu sırada girerek AK Parti, MHP, İYİ Parti ve DEM Partililerle selamlaştı.

