Bütçede en büyük pay eğitimin

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Toplantıda konuşan Bakan Tekin şunları söyledi: “Eğitime herkesin destek vermesi gerekiyor. Bu anlamda en büyük paydaşımız da yerel yönetimler. Herhangi bir eğitim altyapısı ihtiyacının giderilmesi için genel bütçeden ayrılan pay yeterli değil. Genel bütçeden ayrılan payı yatırıma dönüştürebilmek için yerel yönetimlerin, başta imar olmak üzere birçok konuda bize sağlayacağı desteğe ihtiyacımız var. İzmir’de de problemlerimiz, yerel yönetimlerden imarla ilgili gerekli izinleri alamadığımızdan kaynaklanıyor. Yerel yönetimlerden bu sorunları çözmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu anlamda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar itibariyle genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmış durumda.”