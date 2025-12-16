×
Bütçede ‘Doğurganlık’ atışması

#Doğurganlık#Nüfus Düşüşü#Aile Politikası
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde ‘doğurganlık’ atışması yaşandı. Bakan Göktaş, CHP’den gelen “Türkiye’ye Belçikalı kalıyorsunuz” sözlerine “Ben asli ve milli olarak bu konuyu çok güçlü bir şekilde sahiplendim” yanıtını verdi.

MECLİS Genel Kurul’da muhalefet, ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle çocuk yapmaktan kaçındığını savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kürsüdeyken, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın “Siz Türkiye’ye Belçikalı kalıyorsunuz. Ruhen hâlâ Belçika’dasınız, buraya gelememişsiniz” diye seslendi.

KAÇ ÇOCUĞUN VAR

Göktaş ise “Zenginler çocuk yapıyor mu Sayın vekil? Sizin kaç çocuğunuz var?” diye sordu. Günaydın, “Benim de bir tane çocuğum var” karşılığını verdi. Göktaş’ın “Niye yapmadınız? Elinizden mi aldılar?” sözlerine AK Parti grubu alkışla karşılık verirken, CHP’li Günaydın da “İkinciyi okutamam çünkü. Birincisini zor okutuyorum” diye yanıtladı.

ÖDEVİME ÇALIŞTIM

“Şimdi sıra bende. Ödevime o kadar iyi çalıştım ki size nasıl olduğunu anlatacağım” diyen Göktaş özetle şunları söyledi: “Tüm dünyada nüfus yaşlanıyor, ülkemizde de yaşlanıyor. Doğurganlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalıyor. Ama verdiğiniz rakamlar doğru değil. Evlilik yaşı kızlar için 22’den 26’ya yükseldi son 20 yılda, erkeklerde 26’dan 29’a yükseldi. Dediniz ki ‘Göreve geldiğinizde, 2023’te 1.1 milyon bebek doğmuş.’ Doğru değil, 958 bin canlı bebek doğmuştu o sene. Ne kadar böyle uzak gelse de şu nedenle söylemek istiyorum: Doğurganlık düşüşümüz bir anda olmadı; kapsamlı ve programlanmış bir nüfus düşüşüne 1960 yılından bu yana bu ülke bir şekilde indirildi. Ülkemizin gündemine zihinlerde oturdu, ‘Bir kız, bir erkek yeter’ diyerek oturdu, ‘Az çocuk, öz çocuk, nitelikli çocuk’ diyerek oturdu. Nüfus çöküşü küresel bir trend. Şu anda bütün dünya nüfus çöküşüyle uğraşıyor.

FRANSIZ KALMIŞSIN

Biz ülkemizi korumak adına, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak adına bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Önümüzdeki on yılı da aile ve nüfus on yılı olarak koyduk. Belki burada yeterince sayamadığımız icraatlara Fransız kalmış olabilirsiniz. Artık bütün dünya biliyor ki aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, hiçbir sosyal politika kalıcı kalamaz. Beraber çalışma yapabilir, size neler olduğunu,
dünyadaki rakamları anlatabilirim. Göreceksiniz ki ben asli ve milli olarak bu konuyu çok güçlü şekilde sahiplendim.”

ROCKEFELLER ALINTISI

Bakan Göktaş ,“1960 yılında darbelerle beraber ülkemizdeki bazı haber başlıklarını da okumak istiyorum” diyerek, 25 Şubat 1966’daki Rockefeller’in ‘Türkiye doğum kontrolünde önderlik edebilir’ sözlerini de hatırlattı.

