Bütçede ‘bedelli asker vekiller’ tartışması

Yaşanan tartışma Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

TSK VAKFI’NA BAĞIŞLADILAR





Mahmut Tanal: Genç olan arkadaşlarımızın zan altında kalmaması açısından, hem askerliğini yapıp hem sigortasını devletin ödediği bu çakma kahramanlar kim: Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş; biri AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, biri de Başkan Yardımcısı. Diğer arkadaşımız Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, Meclis’in verdiği maaşı alıp Millî Savunma Bakanlığı’nın hesabına yatırmak zorundasınız. Hem sigortasını devlet ödeyecek, hem maaşını Meclis’ten alacaksınız.

Mehmet Muş (AK Parti Grup Başkanvekili): Üç milletvekilimiz de o bir ayı, 25 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı’na bağış yaptılar, dekontları elimizde.

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Benim gördüğüm burada genç milletvekili kardeşimizden ziyade Meclis Başkanlığı’nın bir kusuru vardır.

Süreyya Sadi Bilgiç (TBMM Başkanvekili): Milletvekili görevlerinin sonrasına bırakılması yönünde bir düzenlemeyle bu iş kökünden çözülür. Burada ne milletvekillerimizin ne de Meclis Başkanlığı’nın uygulamadığı herhangi bir şey ya da Meclis İdari Teşkilatı’nın bir kusuru yoktur.



Selman Özboyacı (AK Parti Konya Milletvekili): Görev yaptığımız süre boyunca ‘Bir hak geçmesin’ diye bir aylık maaşımızı gittik, TSK Mehmetçik Vakfı’na yatırdık.