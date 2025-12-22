Bütçe maratonu final yaptı

Haberin Devamı

Genel Kurul’daki son gün oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da katıldı.

154 SAAT MESAİ, 1208 SÖZ HAKKI

Oturumu açan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Aralık Pazartesi günü başlayan maratonda 13 günde 35 oturumda yaklaşık 154 saat mesai yapıldığını, 1206 sayfa tutanak tutulduğunu, 18 bakan ve 457 milletvekili olmak üzere 1208 söz hakkı talebinin karşılandığını açıkladı. Kürsüye çıkan bazı parti yöneticileri, görsel tablolarla tezlerini desteklemeye çalıştı. CHP grubu adına konuşan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Özgür Özel’in resim ve mesajının yer aldığı dev poster ile 1990’lı yıllardan karikatürler ve fotoğrafların yer aldığı dövizleri kürsüye taşıdı. Kurtulmuş, Ağbaba’nın büyük görseli Başkanlık Divanı’nı kapatacak şekilde yerleştirmesine itiraz etti.





CHP’DEN KUMPAS SUÇLAMASI

AK Parti sıralarını hedef alan CHP’li Ağbaba, İBB soruşturmasında partisine kumpas kurulduğunu savunarak, “Sizin cezaevine soktuğunuz Ekrem İmamoğlu’nu bu ülkeye cumhurbaşkanı yapacağız” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise “Milletimiz hamdolsun 24’üncü bütçeyi AK Parti’ye verdi. 26’ları, 27’leri, daha nice bütçeleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güçlü desteğiyle bu milletimiz inşallah yine verecek” karşılığını verdi.

AK PARTİ’DEN ‘ŞİKÂYET’ ELEŞTİRİSİ

CHP Lideri’nin Brüksel’de Türkiye’yi ve Erdoğan’ı Avrupa’ya şikâyet ettiğini belirten Gül şunları söyledi: “Biz içeride vesayet arayan CHP’ye alışkınız, ama dışarıda vesayet arayan anlayış yeni çıktı. Biz vesayete değil millete dayanıyoruz. Aslında Sayın Özel geldiğinde umutlanmıştık. Ama nedense vesayetlere yenildi.”

YÜZDE 30’UN ALTINI BEKLİYORUZ

Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, enflasyonda Aralık ayına ilişkin öncü verilerin olumlu göründüğünü, belirterek “Uygulanan programın başarısı, Kasım 2025 verilerine net bir şekilde yansımış durumdadır. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 31.1’e, mal grubu enflasyonunun ise yüzde 18.6 seviyesine gerilemesi, sürecin meyvelerini vermeye başladığını göstermektedir. Aralık ayında da bu düşüş trendinin sürmesini ve 2025 yılını yüzde 30’un biraz üzerinde bir rakamla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ocak enflasyonu ile birlikte oranın yüzde 30’un altını, yani 20’li rakamları görmesini bekliyoruz” diye konuştu.





AK PARTİ’NİN 24. BÜTÇESİ

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile AK Parti, Kasım 2002’den beri kesintisiz devam eden iktidarında 24’üncü bütçesini çıkardı. Meclis’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel gezisindeki sözlerinin tartışıldığı anlarda ise tansiyon yükseldi.

YAŞAR KEMAL ALINTISI

AK Parti’nin 24’üncü bütçeyi uyguladığına işaret eden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek, yazar Yaşar Kemal’den “Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır” alıntısını okudu. Koçyiğit, “Bu güçlü söz bugün bu Meclis’te çok daha anlamlıdır. Belki barışın şiirini bugün yazamayız, ama yazılabileceği siyasal, toplumsal bir iklimi yaratmak hepimizin sorumluluğundadır. Barış romantik bir sözcük değildir. Şimdi yeni bir eşikteyiz. Komisyon önümüzdeki günlerde raporunu tamamlayacaktır. Bu sürecin şimdi hukuki gereklerini oluşturmak tüm siyaset kurumunun, devletin ortak sorumluluğudur. El ucuyla değil, tüm benliğimizle bu sürece sarılmamız gerekiyor” dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de “Emperyal güçlerin Ortadoğu’yu yeniden paylaşıma açması bizim için büyük bir risktir. Bin yıllık bir aradalığın hukukunu artık yapmanın zamanı gelmiştir ” diye konuştu.





KAVGAYLA KAPANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri esnasında yumruklu kavga çıktı. Kürsüde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşurken, AK Partili Mustafa Varank’ın söz almak istemesi sebebiyle CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Varank’ın üstüne yürüdü. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Adıyaman milletvekili İshak Şen’e yumruk attı. Şen’in kavga esnasında yere düşmesiyle tansiyon yükseldi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. Kabul sonrası AK Partililer hatıra fotoğrafı çekildi.- Günsu ÖZMEN