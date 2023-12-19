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Bütçe maratonu

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#2024 Bütçe
Bütçe maratonu
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

TBMM’de, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından iktidar partisi milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Öznur Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bulunduğu komisyon sıralarının önünde uzun tebrik kuyruğu oluşturdu.

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Tebrikleri kabul eden iki bakan daha sonra Meclis kürsüsü önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

37 TEKRAR GÜLDÜRDÜ

15 saat süren görüşmelere muhalefetin ilginç bakan eleştirisi damga vurdu. İYİ Parti sıralarında oturan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, uzun görüşmeler sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zaman zaman salondan ayrılmasını, “Bütçede bakan yok” diye eleştirdi. Öztürk’ün bütçe oylaması sırasında bu eleştirisini 37 kez dile getirmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bütçe maratonu
Bütçe maratonu
ÜSLUP KAVGASI

- Meclis Genel Kurulu’nda uzun süren bütçe görüşmelerinde zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da yaşanıyor. AK Partili Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal arasında “tehdit” kavgası yaşandı. Varank’ın, “Sen üslup öğren biraz. Ben öğretirim” sözlerine Köksal, “Sen kimsin bana üslup öğreteceksin” diye yanıt verdi. Bu sözlerin ardından başlayan tartışmada AK Partililer ile CHP’liler karşı karşıya geldi. Köksal’ın, “Sayın Varank tehdit ediyor, bana üslup öğretecekmiş, açık ve seçik olarak tehdit ediyor. İşte sizin kadına bakış açınız bu” sözleriyle daha da yükselen tansiyonun ardından oturuma ara verildi.

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Bütçe maratonu

Bütçe maratonu
Bütçe görüşmelerinin ardından Bakanlar Mahinur Öznur Göktaş ve Yusuf Tekin tebrikleri kabul etti.

 

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#2024 Bütçe

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