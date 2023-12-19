Bütçe maratonu

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Tebrikleri kabul eden iki bakan daha sonra Meclis kürsüsü önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

37 TEKRAR GÜLDÜRDÜ

15 saat süren görüşmelere muhalefetin ilginç bakan eleştirisi damga vurdu. İYİ Parti sıralarında oturan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, uzun görüşmeler sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zaman zaman salondan ayrılmasını, “Bütçede bakan yok” diye eleştirdi. Öztürk’ün bütçe oylaması sırasında bu eleştirisini 37 kez dile getirmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

- Meclis Genel Kurulu’nda uzun süren bütçe görüşmelerinde zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da yaşanıyor. AK Partili Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal arasında “tehdit” kavgası yaşandı. Varank’ın, “Sen üslup öğren biraz. Ben öğretirim” sözlerine Köksal, “Sen kimsin bana üslup öğreteceksin” diye yanıt verdi. Bu sözlerin ardından başlayan tartışmada AK Partililer ile CHP’liler karşı karşıya geldi. Köksal’ın, “Sayın Varank tehdit ediyor, bana üslup öğretecekmiş, açık ve seçik olarak tehdit ediyor. İşte sizin kadına bakış açınız bu” sözleriyle daha da yükselen tansiyonun ardından oturuma ara verildi.

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Bütçe görüşmelerinin ardından Bakanlar Mahinur Öznur Göktaş ve Yusuf Tekin tebrikleri kabul etti.