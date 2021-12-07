Bütçe maratonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonuna girerken MHP milletvekilleri ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Bahçeli ise eliyle milletvekillerini uyararak alkışı durdurdu.

AK Parti sıralarında bütçe görüşmelerini izleyenler arasında Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Grup Başkanvekili Mahir Ünal da vardı.

SAKİN BAŞLADI SONRA SESLER YÜKSELDİ

MECLİS Genel Kurulu’ndaki 12 günlük bütçe maratonunun ilk gününde tokalaşmayan Bahçeli ile Kılıçdaroğlu, göz teması ve selamlaşmadan da kaçındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yönettiği görüşmelere pandemi önlemleri nedeniyle dinleyici alınmadı. Bakan ve bürokratlara ayrılan localar da boş kaldı.

Bütçe görüşmeleri sakin başladı. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “teknik” ağırlıklı 1.5 saatlik konuşması boyunca muhalefet sıralarından tek laf atılmadı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar görüşmeleri birlikte takip etti.

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‘BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK’

Sakin atmosfer, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu’nun konuşmasına kadar sürdü. Salonda maske-mesafe kuralına pek de dikkat etmedikleri gözlenen milletvekillerinin ise Meclis’te sık yaşanmayan bu sakin atmosferin keyfini, zaman zaman birbirleriyle sohbet ederek, fotoğraf çektirerek ya da kitap okuyarak geçirdikleri gözlendi.

Bakanların istifa yerine aflarını istedikleri ayrılma yöntemini eleştiren Dervişoğlu’nun, AK Parti grubuna yönelik, “Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyorum” sözleriyle tansiyon yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bunlar çok ağır ifadeler” diye itiraz etti. Ayağa kalkan eski bakanlardan AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın tepkisi ise uzun sürdü.

ŞENTOP BİLE UYARDI

“Sen kendine bak” diyen AK Partili Bak, “Ayıptır ya! Bunları bize söyleyemezsin. Vatandaşa cevap veremiyorsunuz. Meral Hanım kaçıyor vatandaştan, niye konuşmuyorsun? Bir de küfür ediyorsunuz vatandaşa” diye bağırdı. Dervişoğlu ile atışmasında Bak’ı yatıştırmakta partili arkadaşları da zorlandı. Sakin üslubuyla bilinen Şentop da sesini yükselterek, “Sayın grup başkanvekilleri arkadaşımızı susturur musunuz” uyarısında bulundu.

İYİ Partili Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı kendi bütçesini savunmaya gelmiyor” sözleriyle tartışmayı yeniden ateşledi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM İçtüzüğü’ndeki “Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapar” ifadesini anımsattı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüdeyken AK Parti İstanbul Milletvekili Hamdi Çamlı’nın yerinden sataşmasına karşı, grubuna dönerek “Arkadaşlar Yeliz konuşuyor” deyince CHP grubunca alkışlandı.

VAKFIN BAŞKANI BAHÇELİ OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri sırasında kuliste gazetecilerle konuşurken yeni kurulacak Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın başkanı olacağını açıkladı.

OKTAY: KÜRESEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE’YE FIRSAT SUNUYOR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesini sunduğu Genel Kurul’da özetle şunları söyledi:

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“Küresel sermaye piyasalarında meydana gelebilecek oynaklıklar, kur dalgalanmaları, yüksek küresel enflasyon ve yeni virüs varyantları da dünya ekonomisi açısından belirli düzeyde riskleri barındırmaktadır. Dönüşen küresel tedarik zinciri şartları ile ülkemizin coğrafi konum avantajı ve esnek üretim olanaklarının, Türkiye’ye küresel ekonominin yeni üretim merkezlerinden biri haline gelmesi için önemli bir fırsat sunduğunu önceden gördük.

SADECE KURA BAKMAK YANLIŞ OLUR

Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye’nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeleri; doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan spekülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini arttıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir.

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KIRILGANLIĞIN BİLİNCİNDEYİZ

Küresel etkilerle ülkemizde artan ekonomik kırılganlıkların bilincindeyiz. Bunun üstesinden gelecek olan da yine bizleriz. Birçok göstergede son derece iyi seviyeleri yakaladığımız, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarını gerçekleştirdiğimiz bu dönemde paramız, manipülatif ataklara maruz kalmaktadır.

Son günlerdeki kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir.

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DÖVİZ İHTİYACI AZALACAK

Bankacılık sektörümüz oldukça sağlıklı bir duruş sergilemektedir. Bankacılık kesiminin sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.3 ile yasal oranın oldukça üzerindedir. Merkez Bankası’nın rezervleri de 35 milyar doların üzerinde artışla 126 milyar doları aşmıştır. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızla tesis edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘Artık ekonomide de Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz.

KURUN OLUMLU ETKİSİ VAR

Döviz kurlarındaki yükseliş, bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir.

Bütün bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlı duruşumuz sayesinde 2021 yılı bütçemizde yüzde 4.3’lük açığı öngörmüşken, OVP’de yüzde 3.5 olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bütçe açığıyla kapatacağız.

ENFLASYONDAN KORUMA ÖNLEMİ

Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğalgazda maliyetin 4’te 3’ünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz.”

BÜYÜME YÜZDE 10’U AŞACAK



2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı bekliyoruz. Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak 2022’de istihdamın 2021’e göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir. Kasım sonu itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 221 milyar dolar gerçekleşerek Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. 2021 Ocak-Kasım dönemi ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen seneye kıyasla 6.8 puan artışla yüzde 83.8’e yükselmiştir. Turizm gelirlerinde de 24 milyar dolara ulaşmayı bekliyoruz.

733 MİLYARLIK SALGIN DESTEĞİ



Salgın ile mücadele kapsamında açıkladığımız tedbirlerin büyüklüğü 717 milyar 800 milyon liraya ulaşmaktadır. 2021 yılı sonu itibarıyla toplam destek büyüklüğünün 733 milyar 100 milyon liraya ulaşması beklenmektedir.

KILIÇDAROĞLU: RAKAMLAR DOĞRUYSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti enflasyon konusunda eleştirirken, “TÜİK diyor ki aylık yüzde 3, yıllık yüzde 21. Bu işin uzmanları ise aylık yüzde 9, yıllık yüzde 58 diyor. Bir bakkal desin ki, ‘TÜİK’in dediği doğrudur’, vallahi siyaseti bırakacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi:

KORKTUKLARI BİR ŞEY VAR

“TBMM adına denetim yapan Sayıştay’ın raporları değiştiriliyorsa, yürütme organının korktuğu bir şey var demektir. Sayıştay’ın raporu 100 küsür sayfa, dünyanın yolsuzluğu var, buraya gelen 10 sayfa, hiçbir şey yok. Eğer denetlenen kurum denetleyen kuruma bilgi, belge, döküman vermiyorsa, yürütme organı Meclis’e hesap vermiyor demektir. Bu, parlamentonun saygınlığına gölge düşürür.

AHDİM VAR SIFIRLAYACAĞIM

Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Ben esnafı, çiftçiyi, turizmciyi dinliyorum, siz birbirinizi dinliyorsunuz. Faizi sıfırlayacağız diyor. Çiftçinin faizini sıfırladınız mı? Ahdim var, Allah’ın izniyle iktidar olacağız, birinci haftada çiftçinin faizlerini sıfırlayacağız. Faiz sıfırlamak budur.

AYRI KURUM KURDULAR

Fiyat istikrarı sağlamak üzere kurulan kurum Merkez Bankası’dır. Bunun için ayrı bir kurum kurdular. Merkez Bankası’nı iğdiş ettiler. Merkezin yetkisini bu kuruma verdiler. Hadi diyelim bunu yaptı, bu kurul kaç kez toplandı, hiç toplanmadı. Peki bu devlet nasıl yönetiliyor? Bir devleti bir kişinin iki dudağına teslim edebilir misiniz? Tüyü bitmemiş yetimin 128 milyar doları buharlaştı. Ekonominin kitabını yazmışlar, evet yazdılar, Türk Lirası nasıl pul edilir kitabı o.

KİMSEYİ TEHDİT ETMEM

(Tehdit ediyorsun sözlerine karşı) Kimseyi tehdit etmem. Ha şunu söylüyorum; kim yasadışı yazının altına imza atarsa, kim yolsuzluklara ortak olursa onların hiçbirisini devlette tutmayacağım. Sadece orayı değil, TBMM’yi de kirlilikten arındıracağım. Siyasi ahlak kanununu çıkaracağız. İş takipçisinin Meclis’te ne işi var? Sizin İçişleri Bakanınız çıktı devletin televizyonuna ne dedi? 10 bin dolar her ay gidip para alan o kişi kim? Ya hiçbiriniz merak etmediniz mi, kim bu arkadaş? Aslında biliyorsunuz kim olduğunu, ben de biliyorum kim olduğunu. Peki yukarıdaki arkadaş niye çağırıp ‘Ya bu 10 bin doları kim alıyor’ demiyor.”



ADAYLIĞIM NİYE SİZİ BU KADAR İLGİLENDİRİYOR?

KILIÇDAROĞLU konuşması sırasında iktidar sıralarından “Aday olacak mısınız” diye laf atılması üzerine “Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Gel, gel.. Geliyor gelmekte olan, unutma bunu” diye yanıt verdi.

‘AYIP HAREKET’ GERİLİMİ



CHP liderinin konuşurken kürsüden yaptığı hareket gerilime nedeni oldu. Kılıçdaroğlu, “Dolarla borçlandıysanız Amerika’daki, Euro’yla borçlandıysanız Avrupa’daki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar” derken sağ elinin avucuyla sol elini yumruk yapıp vurunca AK Parti grubundan tepki yükseldi. AK Parti milletvekilleri, dakikalar boyunca “Ayıp ayıp. Böyle hareket yapamazsın” diyerek itiraz ettiler. AK Partililer, “Özür dileyecek hareket!” diyerek Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuşmayı kesmesini istedi ve “Kamerayı izleyin” diye ısrarcı oldular. Şentop konuşmanın ardından ara vererek görüntüleri izledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kürsüden “Genel Başkan’ın elinin sırtına vurmak suretiyle anlamı kuvvetlendirici olduğunu gördük” sözleri tartışmayı yatıştırdı.