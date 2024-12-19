Bütçe diyalogları

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün “17-25 Aralık operasyonu kurmaca, düzmece birtakım belgelerle kurgulanan bir kumpas girişimidir. Tıpkı Ergenekon davalarında olduğu gibi burada da büyük bir kurgu söz konusudur” sözlerine Ergenekon davasında yargılananlardan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’den tepki geldi.

Çömez söz alarak, “Gül’e teşekkür ediyorum, yıllar sonra bu akşam Ergenekon davasının bir kumpas davası olduğunu Meclis çatısı altından bir kere daha ifade etti. Yalnız, kaderin cilvesine bakın ki Sayın Başkan, ben o davada, o kumpas davasında sokaklarda yatarken, zulüm görürken siz Adalet Bakanıydınız. O dönemin Adalet Bakanı olarak diyorsunuz ki o bir kumpas davasıydı. Lütfen bu milletten özür dileyin, rica ediyorum sizden” dedi.

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KÜRTÇE SELAMLAMA

-DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, birleşimi yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’a, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi?” diye sordu. Adan’ın, “Tabii tabii, deyin” yanıtı üzerine Doğan, “Hûn bi xêr hatin” (Hoş geldiniz) dedi. Ancak, konuşmanın Kürtçe bölümleriyle ilgili, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi tutanakların sonuna, “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” notu düşüldü. Doğan’ın Kürtçe selamlaması ve devamındaki Kürtçe ifadeleri tutanaklara şöyle yansıdı:

-DEM PARTİ GRUBU ADINA AYŞEGÜL DOĞAN (Şırnak) - Teşekkürler Sayın Başkan. Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanıyorum, değil mi?

-BAŞKAN - Deyin, deyin.

-AYŞEGÜL DOĞAN (Devamla) - “...” diyebiliyor muyuz Sayın Başkan?

-BAŞKAN - Tabii, tabii.

-AYŞEGÜL DOĞAN (Devamla) - Peki. “...”