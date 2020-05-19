Busy Ne Demek? Busy Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Busy, dilimizde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kullanım amacı ise işle alakalı durum bildirmektir.

Busy Ne Demek?

Busy, kelime manasıyla meşguliyet ve yoğunluk bildirmektedir. Bu bağlamda telefonla rahatsız edilmek istemeyenler genellikle “I’m Busy Now.” şeklinde bir durum yazısı paylaşmaktadır. Busy ile durum bildiren bir kişinin rahatsız edilmemesi gerekir. Çünkü bu kimseler genellikle başka bir iş ile uğraşmaktadır.

Busy teriminin dilimize doğrudan çevrilmiş hali “meşgul” olarak kabul edilir. Bu bağlamda, sözcüğün cümle içerisindeki görevi sıfat olarak kabul edilir. Busy bir kişi için kullanılabildiği gibi cihazlar için de kullanılabilir. Bu bağlamda, görüşme halinde olan ya da çalışır durumdaki elektronik aletler için de busy denilmektedir. Telefon hatlarında yoğunluk olduğu durumlarda da içerisinde busy terimine yer verilen bazı açıklamalar yapıldığı görülmektedir.