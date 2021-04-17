Büşra’yı öldüren magandaya 25 yıl istendi

Yürütülen soruşturmada olay günü Ömer Kaya’nın (29) havaya 10 el ateş ettiği tespit edildi.

Tutuklanan Ömer Kaya hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu davanın bireysel silahlanma açısından çok önemli olduğunu söyleyen avukat Hasan Efe Uyar ve avukat İbrahim Eroğlu, “Sanık hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olası kastla öldürme suçundan açılan davanın ilk duruşması 14 Temmuz’da görülecek. Masum ve savunmasız bireylerin rastgele havaya açılan ateş sonucu hayatlarını kaybettiği basında sık sık yer alıyor. Benzer vakaların önlenmesi için cezalarda caydırıcılık çok önemli” dedi.

ACILI BABADAN ÇAĞRI

Öte yandan Büşra Hanife Konyar’ın babası İbrahim Konyar ise bireysel silahlanmaya karşı bilinç oluşturmak için üzerinde ‘Bireysel Silahlanmaya Hayır’ yazılı kitap ayraçları hazırlayıp kütüphane ve kırtasiyelere dağıttı. Baba Konyar, “Benim kızım henüz 17 yaşındaydı. Müziğe ve tiyatroya ilgi duyuyordu. Savcı olmak istiyordu. Hem onun anısını yaşatmak hem de bireysel silahlanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bir kitap ayracı hazırladık” dedi.

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