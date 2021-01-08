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Gündem
Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Büşra’ya veda

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Büşra’ya veda
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde alışverişten dönerken başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçen hafta perşembe günü, Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada kaldırımda aniden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

‘BİZİ AYIRMAYIN’ FERYADI

Hanife Büşra Konyar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erbaa ilçesine getirildi. Önce Mimar Sinan Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı. Burada Büşra'nın anne-babası ile ablası Esma Konyar büyük üzüntü yaşadı. Abla Esma Konyar, "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Büşra'nın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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