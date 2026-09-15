Büşra’ya ne oldu

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Diyarbakır’dan besicilik yapmak için geçici olarak Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyündeki meralık alana çadır kuran Balıkçı Ailesi’nin 11 aylık bebeği Büşra hakkında 10 Eylül günü kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zekâ destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık veya kan izi tespit edilmedi.

ÖNCE ISRAR ETTİ SONRA İFADE DEĞİŞTİRDİ

İfadesi alınan Büşra’nın annesi Elif Balıkçı (27), ilk olarak, eşi Yusuf Balıkçı’nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia etti. Çocuğu alan kişinin de ilçede görev yapan veteriner Mehmet Ç. olduğunu ileri sürdü.

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Elif Balıkçı, eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.’nin de aralarında olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Veteriner Mehmet Ç. ile 2 kişi, dün sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Baba Yusuf Balıkçı ise çocuğun nedenini bilmediği bir şekilde kaybolduğu yönünde ifade verdi. Anne Elif Balıkçı, çapraz sorgusunda Büşra bebeğin eşi tarafından para karşılığı verildiği yönündeki ifadesini ısrarla tekrarladı.

Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek bebeğinin kaybolduğunu, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Anne Elif Balıkçı, dün savcılıkta ek ifade verdi. Elif Balıkçı yeni ifadesinde, “Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı” dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı gözetiminde Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı’ya, İncedere Yaylası civarında yaşadıkları yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Öte yandan Elif Balıkçı ifadesinde “Daha önce savcılıkta veteriner Mehmet Ç.’nin çadırımıza gelerek kızımı kaçırdığı yönünde verdiğim ifade tamamen yalandır. Kocam Yusuf Balıkçı ve görümcem R.B.’nin korkusundan bu ifadeyi verdim. Kocam bana çocuğun bir arabanın gelip aldığını söylememi istedi, Mehmet Ç.’nin dış görünüşünü ve arabasını bana tarif ederek zorla bu yönde ifade verdirdi” dedi.

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Komando, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını zorlu arazi şartlarında yoğunlaştırdığı bildirildi.Jandarma ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu da öğrenildi. Yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş - çıkışların yasaklandığı öğrenildi. Ekiplerin sinyal kesiciler kullandığı da öğrenildi.

DİĞER ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Ailenin diğer 4 çocuğu bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır” denildi.