Kaza, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda KumkÄ±sÄ±k Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.ÂDenizli'den AydÄ±n yÃ¶nÃ¼ne giden BÃ¼ÅŸra Ã‡erÅŸil, kullandÄ±ÄŸÄ± 35 AD 5934 plakalÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, ÅŸarampole devrildi. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine acil saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerini yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼ BÃ¼ÅŸra Ã‡erÅŸil'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Bir Ã¶zel okulda Ã¶ÄŸretmen olan Ã‡erÅŸil'in cesedi, ters dÃ¶nen otomobilden itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan Ã‡erÅŸil'in cesedi otopsi iÃ§in Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi. Ters dÃ¶nen otomobil ise vinÃ§Â ile kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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