Büşra kayıp ama baba sakin! Gözaltı sayısı 10’a çıktı

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Diyarbakır’dan besicilik yapmak için geçici olarak Sivas Divriği’nin Göndüren köyü İncedere Yaylası’na gidip çadır kuran aileden 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül Perşembe günü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra’yı bulamadığı ihbarında bulundu. Ekipler Büşra bebeği bulmak için gün boyunca arazide arama tarama çalışmaları yaptı.

KIYAFETLERİ BULUNDU

Çadırda bırakıldığı söylenen Büşra Balıkçı’yı yabani hayvanların götürmüş olabileceği ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çelişkili ifadeler veren anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı, jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti. Yusuf Balıkçı ise çocuğun kaybolduğunu söyledi. Elif Balıkçı, önceki gün ifadesini tekrar değiştirdi ve bebeğin kendisi gibi gözaltında bulunan eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp kırsal araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikâyetçi oldu. İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı.

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ARAZİDE BİR İZ YOK

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmalarına dün de devam edildi. Olaya ilişkin suçlamaları reddeden baba Yusuf Balıkçı ve diğer şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri de sürerken, ailenin diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Elif Balıkçı’nın ifadesi sonrası 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Gözaltındaki Yusuf Balıkçı, Elif Balıkçı, K.D., M.D. M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç. sorgu işlemleri sonrası Divriği Adliyesi'ne sevk edilecek.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çocuğun babası Yusuf Balıkçı, halası Rahime B. ile akrabası İsmail B., sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Babanın çok sakin göründüğü dikkat çekti. Rahime B. ise bebekle ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.