'Büşra hemşire'ye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli Süleyman Kaan Altınok, adliyeye sevk edildi.
Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.
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