×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Büşra Balıkçı#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 12:09

Sivas'ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında, koruma altındaki diğer kardeşlerin beyanı üzerine Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğü iddia edilen Mehmet K. Diyarbakır'da gözaltına alındı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının, eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

KARDEŞLERİNİN BEYANIYLA YENİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çocuk Evi’nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu Mehmet K. isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti. Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine şüpheli Mehmet K. dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kayıp Büşra Balıkçı'nın devlet korumasına alınan kardeşleri R.B. ve H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda borca karşılık bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Mehmet K., ifade işlemleri öncesi götürüldüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

Şüpheli, daha sonra da sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Daha önce iki kez farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı dün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak Mehmet K.’nin çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf'un Mehmet'e borcu olduğunu bildiğini ve sürekli istediğini, bugüne kadar vermiş olduğu ifadeleri kocası Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesi neticesinde verdiğini iddia etti.

Haberin Devamı

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büşra bebek olayında yeni gelişme: Kardeşlerinin çadırdan alıp götürdü dediği şüpheli Diyarbakırda gözaltına alındı

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'ya ait bir iz bulmak için 10 Eylül'den itibaren başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor. Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil giriş çıkışların girmesine izin verilmiyor.

İlgili Haber Sivasta Büşra bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10a yükseldi: Diğer 4 çocuk devlet korumasında Babanın tavırları dikkat çektiSivas'ta Büşra bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi: Diğer 4 çocuk devlet korumasında! Babanın tavırları dikkat çektiHaberi görüntüle
İlgili Haber Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandıBüşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Büşra Balıkçı#Çocuk Ölümü

BAKMADAN GEÇME!