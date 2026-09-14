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Büşra bebek olayında çelişkili ifadeler: Anne "satıldı" dedi, baba "kayıp"ta ısrarcı

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#Büşra Balıkçı#Elif Balıkçı#Yusuf Balıkçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 11:33

Sivas’ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı satıldığını itiraf ederken, baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddedip kayıp iddiasında ısrar etti. Soruşturma kapsamında aralarında bir veterinerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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Olay, 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

Büşra bebek olayında çelişkili ifadeler: Anne satıldı dedi, baba kayıpta ısrarcı

ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR

Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

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Büşra bebek olayında çelişkili ifadeler: Anne satıldı dedi, baba kayıpta ısrarcı

ANNE-BABA VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

Büşra bebek olayında çelişkili ifadeler: Anne satıldı dedi, baba kayıpta ısrarcı

KAMERALAR İNCELEMEDE

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi.

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Büşra bebek olayında çelişkili ifadeler: Anne satıldı dedi, baba kayıpta ısrarcı

Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

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#Büşra Balıkçı#Elif Balıkçı#Yusuf Balıkçı

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