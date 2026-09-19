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Büşra bebek hala kayıp! Bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

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#Sivas#Büşra Bebek#Kayıp Çocuk
Büşra bebek hala kayıp Bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 12:53

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Büşra bebeğin kardeşlerinin ve anne Elif Balıkçı'nın ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Büşra bebek hala kayıp Bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Büşra bebeğin Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'nde koruma altına alınan kardeşlerinden R.B, olaydan kısa bir süre önce çadırda annesi, babası ve Büşra'yı götüren M.K. arasındaki konuşmayı dinlediğini iddia ederek, babasının borcu olduğunu, bu nedenle "Büşra'yı bu kişiye satacağım" dediğini, annesinin ise cevap vermediğini ve çok ağladığını anlatmıştı.

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BÜŞRA'YA CANLI YA DA CANSIZ ULAŞILAMADI

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar sonuç vermedi. Büşra’ya canlı veya cansız ulaşılamadı. 

Büşra bebek hala kayıp Bebeğin borç karşılığı verildiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR


Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra’ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Buluntuların Büşra’ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

OLAY

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

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Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.



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#Sivas#Büşra Bebek#Kayıp Çocuk

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