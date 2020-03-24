Buse'ye 4 kurşun

İstanbul’da geçen cumartesi akşamı 22.30 sıralarında Buse Güler (22), çalıştığı marketten evine gitmek için çıktı. Minibüs durağına doğru yönelen Güler, pusuda bekleyen Cemal Albayrak tarafından saldırıya uğradı. Vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. İlk olarak çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan Güler, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Saldırgan Albayrak ise bir süre kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE KAÇIRDI

Edinilen bilgilere göre, Güler ve Albayrak lisede arkadaştı. İkili bir süre görüştü ancak Güler, Albayrak’a duygusal bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak Albayrak, Güler’i takip etmeye devam etti. 6 ay kadar önce Güler’i kaçırma girişiminde bulunan Albayrak, aile büyüklerinin araya girmesiyle genç kızın gitmesine izin verdi. Birkaç ay Güler’in peşini bırakan Albayrak geçen cumartesi akşamı yeniden ortaya çıktı ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdi.