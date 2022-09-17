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Buse’nin şüpheli ölümü

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#Buse İlgin#Şüpheli Ölüm#Doğumgünü
Buse’nin şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Arkadaşlarıyla doğum günü kutlayan üniversite öğrencisi Buse İlgin, sabah kaldığı yazlık evde ölü bulundu. Buse’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçti.

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Tekirdağ Şarköy’deki yazlık konutlarına tatile gelen Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Buse İlgin (24), doğum günü olan 10 Eylül’de gündüz arkadaşlarıyla denize girdi. Akşam eve dönen İlgin, arkadaşları T.Ö., B.A. ve F.A.’yı davet ederek, doğum gününü evde birlikte alkol alıp kutladı. Arkadaşlarının kutlamanın bittiği gece saatlerinde ayrılması sonrası Buse İlgin, evde yalnız kaldı. Sabah yakınlarının haber alamaması üzerine 11 Eylül günü 11.00 sıralarında eve giden anneannesi H.V., Buse’yi yerde hareketsiz yatarken bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, saçları ve yüz kısmında kan bulunan Buse İlgin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KESİN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

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Savcının incelemesinin ardından kayıtlara ölümü ‘şüpheli’ olarak geçen Buse İlgin'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse’nin ön otopsisinde kesin ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse’nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi. Cansız bedeni ailesine teslim edilen Buse, İstanbul'da toprağa verildi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin’in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. 

'YÜZÜNDE KAN VARDI'

Buse’nin kız arkadaşı T.Ö. ifadesinde, kutlamadan sonra evden ayrıldıklarını, sabah saatlerinde Buse’nin annesinin kendisini aradığını, eve gitmesini istemesi üzerine salonun ortasında sağlık ekiplerinin müdahalesini gördüğünü, arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söyledi.

 

 

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#Buse İlgin#Şüpheli Ölüm#Doğumgünü

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