Buse’nin kanser zaferi

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ADANA’da emekli Yusuf (60) ve Ayşe Parlak (56) çiftinin kızları, Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Buse Parlak’a (16), şubat ayında tükürük bezi kanseri teşhisi konuldu. Kısa sürede tedavisine başlanan Buse, zorlu sürecin ardından geçen hafta kanseri yendiğini öğrendi. Haberi büyük sevinçle karşılayan Buse, okuluna geri döndü. İlk ders saatinde okul önünde Buse için karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Buse'nin sınıf arkadaşları, pasta keserek sevinçlerini paylaştı. Arkadaşlarının yaptığı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını belirten Buse Parlak, “Okula gittiğimde balonlar ve konfetiler hazırlamışlardı. Kendimi çok mutlu hissettim. Her şey iyi bir kalple başlıyor. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

'HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

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Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Parlak, “Hastalığımda kisti fark ettim. Hastaneye gidip biyopsi oldum. Biyopsi sonucu için doktora gittiğimde kanser olduğum söylendi. Kısa zaman içerisinde ameliyata girdim ve tedavi sürecim başladı. Hastalık sürecinde hayatımın kâbusa döneceğini düşünüyordum. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, insanların bana nasıl davranacağını düşündüm. PET cihazına girdim, yurtdışından ilaçlar temin ettik. En çok korktuğum an 45 dakika boyunca PET cihazında kaldığım andı. Sonrasında ışın tedavisi aldım. Orada kötüye gittiğini düşündüm. Bir süre tedavim devam ettikten sonra doktoruma kontrole gittiğimde, ‘Gözünüz aydın, kanseri yendin’ dedi. Havalara uçtum. Yeniden hayatın başladığını hissettim” diye konuştu.

Konfetiyle karşılandı

'KANSERLİ HASTALAR İÇİN UYGULAMA YAPACAĞIM'

İyileşme sürecinin ardından hayallerinden de bahseden Parlak, “Yazılımla ilgileniyorum şu an. Bu bölümden ilerleyip kansere yakalanan kişiler için uygulama fikrim var. Kanser hastaları için sürekli donör gerekiyor. Onlara kolay ulaşabilmek için bir uygulama tasarlamak istiyorum” dedi.

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Pasta kesildi

Anne Ayşe Parlak ise çok zor süreçlerden geçtiklerini belirterek, “Biz bademcik şikâyeti nedeniyle hastaneye götürdük. Kanser haberini alınca kızım çok ağlamaya başladı. Böyle bir hastalıkla karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmezdi. Çok zor ve kötü günler geçirdik. Kızım hem kan tahlili veriyordu hem ağlıyordu. Gözyaşları hemşirenin eline damlıyordu. Ben de kızıma çok teselli verdim. Şu an da iyi durumda” ifadelerini kullandı.

Baba Yusuf Parlak da kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.