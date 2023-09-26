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Buse kapısı açık minibüsten düştü

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#Buse Tarla#Minibüs#Adana
Buse kapısı açık minibüsten düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Kapısı açık halde seyreden minibüsten düşerek yaralanan Buse Tarla, tedavisinin ardından evine döndü. Buse’nin annesi, minibüs şoförlerinin klimadan tasarruf etmek için kapıları açık gittiğini iddia ederek, “Kızım başka bir aracın altında kalabilirdi” dedi.

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Adana Yüreğir’de 20 Eylül’de okuldan çıkıp eve gitmek için minibüse binen Buse Tarla (13), bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Buse, kapısı açık halde ilerleyen minibüs durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Buse, aracın açık olan kapısından düşerek yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Buse, tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikâyeti üzerine polis merkezine çağrılan sürücü H.A. (45), “Buse inmeden 30 metre önce başka bir yolcuyu indirmiştim. Mesafe yakın diye kapıyı kapatmadım” diye verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

‘FREN YAPINCA DENGEMİ KAYBETTİM’

Evine dönen Buse Tarla, yaşadıklarını çok hatırlamadığını belirterek, “İnmek istediğimi söyledim. Demire tutunurken, dengemi kaybettim ve düştüm. Hızlı sürüyordu, fren yapınca dengemi kaybettim. Genellikle kapısı açık gidiyordu” diye konuştu. Buse’nin annesi Arzu Tarla (32) ise kapısı açık giden minibüslerin son zamanlarda arttığını, bu konuda denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Klima açmamak için minibüs sürücüleri kapıları açıyor. Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Kızım minibüsten düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi” dedi.

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#Buse Tarla#Minibüs#Adana

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