Buse kapısı açık minibüsten düştü

Haberin Devamı

Adana Yüreğir’de 20 Eylül’de okuldan çıkıp eve gitmek için minibüse binen Buse Tarla (13), bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Buse, kapısı açık halde ilerleyen minibüs durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Buse, aracın açık olan kapısından düşerek yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Buse, tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikâyeti üzerine polis merkezine çağrılan sürücü H.A. (45), “Buse inmeden 30 metre önce başka bir yolcuyu indirmiştim. Mesafe yakın diye kapıyı kapatmadım” diye verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

‘FREN YAPINCA DENGEMİ KAYBETTİM’

Evine dönen Buse Tarla, yaşadıklarını çok hatırlamadığını belirterek, “İnmek istediğimi söyledim. Demire tutunurken, dengemi kaybettim ve düştüm. Hızlı sürüyordu, fren yapınca dengemi kaybettim. Genellikle kapısı açık gidiyordu” diye konuştu. Buse’nin annesi Arzu Tarla (32) ise kapısı açık giden minibüslerin son zamanlarda arttığını, bu konuda denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Klima açmamak için minibüs sürücüleri kapıları açıyor. Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Kızım minibüsten düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi” dedi.