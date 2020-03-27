Buse İsminin Anlamı Nedir? Buse Ne Demek?

Buse ismi öpücük anlamına gelmektedir.

Buse İsminin Anlamı

Buse isminin kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Birçok kişinin bildiği anlamıyla öpücük anlamına gelen isim kız çocukları için tercih edilmektedir. Tek anlamı öpücük değildir, öpücüğün yanı sıra gülücük ve tebessüm anlamına da gelmektedir. 4 harften oluşan ve telaffuzu oldukça kolay olan bu isim Türkiye'de İstanbul ilinde çok sık tercih edilmektedir.

Buse İsminin Özellikleri

Seçilen ismin akıllarda halıcı, sade fakat dikkat çekici olmasını isteyen aileler için ideal bir seçimdir. Buse ismine sahip olan kişilerde özgüven, dost canlılık, başkalarını mutlu etmek için çaba görülmektedir. Ayrıca bu isme sahip kişilerin diğer ortak noktaları arasında nazik ve narin olmaları da bulunmaktadır.

Buse ismi yanında ikinci bir isim kullanmaya da uygundur, Buse Naz, Buse Nur ve Buse Gül şeklinde de kullanımı tercih edilmektedir. Buse ismi ile ilgili merak edilen bir diğer soru ise ismin Kuran'da geçip geçmediğidir. Buse ismi Kuran'da yer almamaktadır fakat caiz olduğu bilinen bir isimdir. Bu sebeple kız çocuklarına bu ismin verilmesin de bir sakınca yoktur.