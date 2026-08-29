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Burunlarını sürteceğiz

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Suç Örgütleri#Güvenlik
Burunlarını sürteceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadele konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Bakan Çiftçi paylaşımında, “Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz” dedi.

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#İçişleri Bakanı#Suç Örgütleri#Güvenlik

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