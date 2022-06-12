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Burundili turist, Köprüçay'da kayboldu

#Antalya#Manavgat#Turist
Burundili turist, Köprüçayda kayboldu

Antalya Manavgat'ta Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için arama çalışması başlatıldı.

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Manavgat'ın Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere ve Fahad Nsabimana (20), dün öğle saatlerinde yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntının şiddeti nedeniyle bir süre sonra yorulan iki arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevrdekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Ally Seifu Bukere akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün yapılan kıyı aramalarından sonuç alınamadı. Ally Seifu Bukere'nin bulunması amacıyla çalışmalar bugün de devam etti. Kıyıda, suda ve dronla yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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#Antalya#Manavgat#Turist

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