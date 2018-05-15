Burun ve diş kanayınca oruç bozulur mu sorusu, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler arasında yer alan diş ve burun kanamasıyla oruç bozulur mu sorusu, Müslümanlar için cevap niteliği taşıyor. İşte, rahatsızlıkları nedeniyle burun ve diş kanaması nedeniyle oruç bozulur mu sorusuna cevap arayan vatandaşların araştırdığı konunun detayları..

BURUN VE DİŞ KANAMASI İLE ORUÇ BOZULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).