Burun estetiğinde Türkiye zirvede

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

Türkiye’nin burun estetiğinde dünyanın merkezine oturduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, başka ülkelerde yapılan başarısız ameliyatların bile Türkiye’de düzeltildiğini açıkladı.

YÜZ Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Hürriyet’e şunları söyledi: Tüm dünya, Türkiye’nin yüz estetiğindeki başarısını konuşuyor. Özellikle de burun estetiği konusunda. Türkiye artık burun estetiğinde küresel güç oldu diyebiliriz. Resmi bir dünya sıralaması yok, ancak uluslararası estetik cerrahi verileri Türkiye’nin işlem hacmi açısından dünyanın en aktif ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor. Daha önemlisi, Türkiye yalnızca çok ameliyat yapan bir ülke değil, teknik geliştiren, yaklaşım üreten ve revizyon vakalarında referans kabul edilen bir merkez haline gelmiş durumda.

BAŞARININ NEDENİ GENETİK

Türkiye coğrafi olarak Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Akdeniz genetiğinin kesişim noktası. Bu durum, burun anatomisinde olağanüstü bir çeşitlilik anlamına geliyor. İnce ciltli, dar kemerli yapılar, kalın ciltli, güçlü kıkırdaklı burunlar, travmatik deformasyonlar, daha önce ameliyat geçirmiş revizyon vakaları. Bu çeşitlilik, cerrahları tek tip teknikle çalışmaya zorlamaz, tam tersine adaptasyon geliştirmeye mecbur bırakır. Türk cerrahlarının teknik esnekliği biraz da bu anatomik okuldan gelir.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Son dönemde halk arasında ‘merdiven altı burun estetikçileri’ ifadesi kullanılmaya başlandı. Bu, uzmanlık eğitimi olmayan kişilerin veya uygun cerrahi koşulların dışındaki uygulamaların yarattığı risklere işaret ediyor. Burun estetiği küçük bir kozmetik dokunuş değildir. Solunum fonksiyonunu etkileyen, yüz oranlarını kalıcı olarak değiştiren cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle yalnızca ilgili uzmanlık alanına sahip hekimler ve tam donanımlı hastaneler tercih edilmeli.”

DÜZELTME AMELİYATLARI İÇİN DE TERCİH TÜRKİYE

Başarının en önemli göstergelerinden biri şu. Son yıllarda Avrupa ve Ortadoğu’dan çok sayıda hasta, başarısız burun estetiği sonrası Türkiye’yi tercih ediyor. Revizyon cerrahisi, primer ameliyattan daha zor, daha teknik ve daha sorumluluk gerektiren bir alan. Bu talep, teknik kapasitenin bir göstergesi. Türkiye’de estetik cerrahi alanında genç, uluslararası kongrelere katılan, teknik paylaşımı yüksek bir jenerasyon bulunuyor.

