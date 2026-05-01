Burun estetiğinde kahreden ölüm: 20 yaşındaki Hatice, son yolculuğuna uğurlandı

#Estetik#Sağlık#Esma Nur Öncü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 16:07

İzmir'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hatice Öncü (23), toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü (20) ablası Hatice Öncü'nün gelinlikle tabutunun başında gözyaşı döktü.

Kentte yaşayan Hatice Öncü, 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öncü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Öncü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Öncü için Konak ilçesindeki Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Hatice Öncünün annesi Remziye Kanak, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Halil Öncü, Bünyamin Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ve diğer yakınları katıldı. Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi. 

