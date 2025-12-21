Burun estetiği için para istedi deyip eşini öldüresiye dabetti

Haberin Devamı

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur Serin E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.' den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur Serin E. çocuğunu boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk eve girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur Serin E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahalesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın, yardım edin' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından tutuklandı.

'BURUN ESTEĞİ YAPTIRIP BOŞANMAK İSTEDİ'

Bilal E.'nin ifadesinde, "Resmi nikahlı eşim olan Yağmur Serin E. ile 11 aylık bir çocuğumuz vardır. Yağmur benden burun estetiği yaptırmak isteyip, ben de bu masraflarını karşıladıktan sonra benden boşanmak istedi. Beni ve çocuğumu ortada bıraktı. Ben de kendisinin bunu yapmamasını, çocuğumuz olduğunu söyledim. Yağmur beni aldatır başka erkeklerin arabalarıyla gider. Yabancı erkeklerle sosyal medya için videolar çeker. 13 Aralık 2025 günü saat 13.30 sıralarında Yağmur benim ikametime çocuğumuzu getirdi. Akabinde ben Yağmurla konuştum çocuğumuz olduğunu böyle yapmaması gerektiğini söyledim. Ben Yağmur’u zorlamadım Yağmur zaten benimle konuşuyordu ve yanımda geliyordu. Ben Yağmur’u zorla kenara çekip, belimde bulunan kuru sıkı silahı kafasına dayamadım. Sadece Yağmur çok bağırınca çevredeki tanımadığım, yoldan geçen insanlar üzerime yürüyünce, ben de korkup silahı çıkardım belimden silahı boştu. Dolduruş yapmadım kuru sıkı tabancayı çıkardım ve 'Benden uzaklaşın kimse bana yaklaşmasın eşimle konuşuyorum' dedim. Amacım kimseye zarar vermek değildi" dediği öğrenildi.

'BİR ANLIK SİNİRLE DARBETTİM'

Bilal E.'nin ifadesinin devamında "Ben o esnada eşimi ikna etmeye evimize gelmesini istiyordum. Ben kesinlikle Yağmur’a kafasına silah dayayıp 'Ya evine geri döneceksin ya da seni öldürürüm' demedim. Yağmur akabinde benim yanımdan gitti ben de arkasından yürüdüm ve telefonunda bulunan yabancı erkeklerle olan videoları silmesini istedim. Yağmur silmedi; beni tahrik edici sözler söylemeye başladı. Ben de sinirlendim polisi aramasın diye Yağmur’un telefonunu almaya çalışmadım sadece videoları silmesini istedim. Yağmur bana kötü sözler söyleyince benim gözüm karardı ve ne yaptığımın farkında değildim yanlışlıkla Yağmur’u bir anlık sinirle darbettiğim doğrudur. Bana söylediği sözleri gururuma yediremedim." dedi.

'HAMİLE KALDIĞIMI ÖĞRENDİM'

Yaşananları anlatan Yağmur Serin E. ise, "2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Bir birlikteliğimiz oldu. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesi de her zaman biliyordu bana şiddet uyguladığını, vurduğunu, bağırdığını. Ailesi de birşey diyordu ama ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım" dedi.

'ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM SONRA DA KENDİMİ' DİYE TEHDİT ETTİ'

Yağmur Serin E. "Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, sonra tehditler, mesajlar, resimler bana, silah resimleri gönderiyordu. Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Camdan bizi gören bir kadın 'Bırak kızı diyerek' dikkatini dağıttı. O sırada yukarı doğru koşmaya başladım kameralardaki gibi. Sonra telefonlarımı almaya çalıştı polisi aramayayım, kimseye haber vermeyeyim diye. İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yaklaşıp bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım' diyerek. Hiçbirşey yapamadım. Sadece 'Polis çağırın' diye bağırmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİRİYLE YUVA KURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM'

Yağmur Serin E., "Benim durumuma kimse düşmesin. Ben bilmiyordum böyle bir insan olduğunu. Böyle bir insan da değildi. Daha sonra değişti. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Ben hiç düşünmezdim bugüne geleceğimi, böyle olacağını. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu an içerideymiş. Ben hala karakollarda savcılıklarda uğraşıyorum, gidiyorum. Bana yaptığı tehditleri, şikayetleri veriyorum. Benim yerimde bir başkası da olabilirdi, sizin bir kızınız da olabilirdi, bir akrabanız da olabilirdi. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insan olduğu için ben de çok pişmanım. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.