Burun çatlatan şiddet

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İstanbul Göktürk’te, spor eğitmeni Rabia K. (24), kendisi gibi spor eğitmeni olan Sinan K. (30) ile 2 yıl birliktelik yaşadı. İddiaya göre Sinan K., sıradan bir sebeple kız arkadaşına şiddet uyguladı, geçici işitme kaybı yaşamasına ve kulağının iltihap kapmasına neden oldu. Taraflar her ne kadar çift terapistine gitse de Sinan K.’nin kız arkadaşına uyguladığı şiddet bitmedi. İlişkisini bitiren Rabia K., gittiği spor tesisinde eski erkek arkadaşı Sinan K. ile karşılaştı. Evde kalan eşyalarının iadesini isteyen Rabia K., o sırada kendisine sinirlenen Sinan K. tarafından yeniden şiddete maruz kaldı. Aldığı darbelerle burnunda çatlak oluşan Rabia K., Sinan K.’den şikâyetçi oldu. Sinan K.’ye savcının talebi üzerine ‘konutu terk etmeme (ev hapsi)’ adli kontrolü uygulandı.

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‘ELEKTRONİK KELEPÇE’ TAKILDI

Rabia K., bu defa, hakkında ev hapsi olmasına rağmen konutu terk ederek yeni aldığı arabayı çizdiği ve zarar verdiği iddiasıyla Sinan K.’den şikâyetçi oldu. Rabia K., can güvenliğinden endişe ettiğini ileri sürerek ‘elektronik kelepçe’ takılmasını talep etti. Sinan K.’ye, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol hükümlerine uyulmasını sağlamak ve denetimini arttırmak amacıyla ‘elektronik kelepçe’ takıldı. Bununla yetinmeyen Sinan K., eski sevgilisi Rabia K.’ye tehdit ve ağır hakaret içeren mailler gönderdi. Sinan K.’nin baskıları nedeniyle hayatın çekilmez hal aldığını ileri süren Rabia K., savcılığa yeniden şikâyet dilekçesi sundu.

ESKİ SEVGİLİ DE ŞİKÂYETÇİ

Rabia K.’nin şikâyetlerine ilişkin savcılık soruşturması devam ederken, Sinan K. de eski kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Rabia K.’nin kendisini tehdit ettiğini ve ağır hakaret içeren mesajlarda bulunduğunu ileri süren Sinan K., kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirtti. Sinan K.’nin şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Rabia K., ifadesinde, şikâyete konu sözleri o anki gerilim ve sinir ile söylediğini, Sinan K.’nin kendisine yaklaşmaması için uyarı mahiyetinde söylediğini belirtti. Rabia K. hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Rabia K.’nin şikâyeti üzerine Sinan K. hakkında açılan soruşturma ise devam ediyor.