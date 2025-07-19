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Burun ameliyatı sonu oldu

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#Ramazan Ak#Tusa Hastanesi#Ameliyat
Burun ameliyatı sonu oldu
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

İstanbul’da CNC operatörü olan 3 çocuk babası Ramazan Ak (45), Tuzla’daki Tusa Hastanesi’ndeki burun ameliyatından iki saat sonra hayatını kaybetti. Operasyon sırasında hastanede yetersiz personel olduğunu, kardiyolog bulunmadığını iddia eden ailesi, hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul’da CNC operatörü olan 3 çocuk babası Ramazan Ak (45), burun ameliyatı olmak için Tuzla’daki Tusa Hastanesi’nden randevu aldı. İddiaya göre kardiyoloğun da online şekilde uzaktan yöneteceği operasyon için Op. Dr. M.B. ile anlaşan ve önceki gün saat 12.00’de ameliyata alınan Ak, saat 17.00’de biten operasyondan kısa süre sonra yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası odasına çıkan ve burada fenalaşıp yoğun bakıma alınan Ak, ameliyattan 2 saat sonra hayatını kaybetti. Ak’a hastanede refakat eden ailesi, yetkili personelin, ‘Kalp krizi geçirip vefat etti’ sözleriyle şok geçirdi. Ak’ın operasyonu sırasında hastanede yetersiz personel olduğunu, kardiyolog bulunmadığını iddia eden ailesi, hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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‘CİDDİ BİR İHMAL SÖZ KONUSU’

Ramazan Ak’ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen abisi Ekrem Ak, olayda ciddi ihmal olduğunu öne sürerek, “Ekipman yetersizliği vardı, temizlik personeli koşa koşa temin etmeye çalışıyordu. Hastanede uzman da yoktu, ameliyat uzaktan online şekilde desteklenmiş, kimse müdahalede bulunmadı. Pişkinlerdi ve gülüyorlardı, hiçbir hasta yakını bunu yaşamasın diye şikâyetçi oldum. Hastane kardeşimi benden aldı” dedi.

Aynı hastanede 16 Haziran tarihinde yağ aldırmak için estetik operasyon geçirip aynı gün rahatsızlanan Brezilyalı sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini’nin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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#Ramazan Ak#Tusa Hastanesi#Ameliyat

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