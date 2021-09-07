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Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Bursluluk Sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih

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Bursluluk Sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih

Bursluluk sınavı soruları ve sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından; 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları ve soruları, MEB ÖDSGM internet sitesi ve ana sayfası aracılığıyla duyurulacak. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Öğrencilerin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) tamamlandı. Ertelenen Bursluluk Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuçları için tarih araştırmaları başladı. İşte, 2021 İOKBS sonuçlarında son durum...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

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