Bursluluk sınavı ne zaman olacak? 2020 İOKBS ne zaman?

Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), corona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertlenmişti. Sınav için belirlenen yeni tarihi sorgulayan öğrenciler, konuya dair ayrıntıları araştırıyor. İşte, '2020 Bursluluk sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 25 Nisan’da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ertelendiği duyurulmuştu.

Bursluluk sınavı 2020 yılında 6 Haziran tarihinde yapılacak.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."