Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS tarihi ve detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği ve binlerce öğrencinin eğitimlerine destek almak amacıyla girdiği bursluluk sınavı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınavın yeni tarihi netleşti. İşte, 2021 Bursluluk Sınavı takvimi...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.

5 Eylül'de yapılacak olan sınavın konu ve kazanımları belli oldu.

2021 yılı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında soru sorulacak derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar yayınlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava girecek olan adaylar, sorumlu oldukları konu ve kazanımlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet adresinden ulaşabilir.

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