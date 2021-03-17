Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte 2021 sınav takvimi

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gözler şimdi sınavın 2021 takviminde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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