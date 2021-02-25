Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS başvurularında sona geliniyor

MEB Bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularının 8-26 Şubat'ta alınacağının açıklanmasının ardından şimdi de sınav tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. İşte, 2021 İOKBS sınav tarihi...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.