×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursluluk sınavı 26 Nisan’da

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Sınav#Burs
Bursluluk sınavı 26 Nisan’da
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular, 9 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

Haberin Devamı

BAŞVURULAR 9 ŞUBAT-11 MART

MEB, 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Resmi ve özel ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Kılavuza göre sınava ortaokulların 5., 6., 7. ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9., 10. ve 11’inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, 9 Şubat–11 Mart tarihleri arasında meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Yurtdışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirirken, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya müşavirliği aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Haberin Devamı

SONUÇLAR 1 HAZİRAN’DA

Sınavda tüm sınıf seviyelerine dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 1 Haziran’da açıklanacak. Sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara yönelik itirazlar 5 gün içinde yapılabilecek.  m Eğitim Servisi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Sınav#Burs

BAKMADAN GEÇME!