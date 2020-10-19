Bursluluk parası ne zaman yatacak 2020?
Bursluluk parası için geri sayım başladı. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için önem arz eden bursluluk parası yattı mı sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk ücreti, Ekim ayının ortalarına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Peki, PYBS bursları ne zaman yatacak? İşte, ilk kez İOKBS bursları alacak öğrenciler için merakla araştırılan konunun detayları
Bursluluk ya da burslar yattı mı veya ne zaman yatacak soruları ile konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İOKBS bursları ne zaman yatacak? İşte, bursluluk ne zaman yatacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
BURSLULUK PARASI NE KADAR OLACAK?
İOKBS bursları geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 290 TL civarında olması bekleniyor.
İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk paraları için henüz net bir tarih açıklanmadı. MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.
İllere göre farklılık gösteren ödemeler ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.
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