Bursluluk başvurusu için son gün ne zaman? E Okul bursluluk başvurusu ekranı
İOKBS başvuruları 8 Şubat tarihinden bu yana devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verdiği burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, e okul sistemi üzerinden bursluluk sınavı başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Peki, bursluluk başvurusu için son gün ne zaman? E okul üzerinden bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.
Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bursluluk sınavı başvuruları "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden gerçekleştirilecek.
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