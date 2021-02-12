Bursluluk başvurusu için son gün ne zaman? E Okul bursluluk başvurusu ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.



Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.



Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.



Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.



İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bursluluk sınavı başvuruları "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden gerçekleştirilecek.

İOKBS BAŞVURU EKRANI