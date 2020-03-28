Bursa'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Bursa'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Bursa, hem tarihi yapıları hem doğal güzellikleri ile pek çok merkezden ulaşım kolaylığı ile çok sayıda ziyaretçiyi topraklarında ağırlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, sınırları içinde bulunan kervansaraylar, yüzyıllık camiler, hanlar ve hamamlar, tarihi köyler, külliye ve türbeleri ile Türkiye'ye gelen herkesin gezip görmek istediği bir şehir.

Bursa İlçeleri

Bursa'nın ilçeleri; Osmangazi, Nilüfer, Büyük Orhan, Yıldırım, Gemlik, Harmancık, Gürsu, İznik, Karacabey, İnegöl, Kestel, Mudanya, Orhaneli, Orhan Gazi, Keles, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir'dir.

Bursa Hangi Bölgede?

Bursa ili, Marmara Bölgesinde yer alır. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa, Marmara Denizinin güneydoğusunda bulunur.

Bursa Gezilecek Yerler

Türkiye'nin otomotiv, gıda, tekstil ve makine sanayinde lider şehirlerinden Bursa, kış turizminde en iyi tesislere sahip Uludağ'ı, meşhur kestane şekeri ve İskender kebabı ile dünya çağında üne kavuşmuştur. Yeşil Bursa olarak anılan il, değerli tarihi yapıları ve sahip olduğu dağlar, göller ve daha birçok doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Doğa turizmine elverişli yapısı ile de turist sayısı her geçen gün artıyor. Görülmesi gereken yerlerin başında Koza Han gelir.

Doğal güzellikleri ile Bursa çevresinde görülmesi gereken önemli yerler: Uludağ, Cumalıkızık köyü, Tirilye, Mudanya, İznik, Gölyazı, İnkaya Çınarı, Misi Köyü, Su uçtu Şelalesi, Teleferik, Cennet Kanyonu, Küreklidere Şelalesi, Saitabat Köyü'dür.

Bursa Tarihi Yerler

- Ulu Cami: Evliya Çelebi'nin Bursa'nın Ayasofyası olarak nitelendirdiği Ulu Cami, 1396-1399 yılları arasında Yıldırım Beyazıt tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin ahşap oyma sanatı ile bezenen minberi camiye kattığı özgünlük ve mimari zarafet ile dikkat çekicidir.

- Yeşil Cami ve Yeşil Türbe: Çinilerinin yanı sıra ahşap ve mermer işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtan Yeşil Cami, Bursa ile özdeşleşmiştir. 1419 yıllarında yapılmıştır. Yeşil türbenin yapımı ise 1421 yılıdır. Yeşil türbe, sekizgen bir yapıya sahip olup, Sultan Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Türbenin tüm duvarları çini ile kaplıdır. Osmanlı mimarisinde tek olma vasfına haizdir. İznik çiniciliğinin eşsiz örneklerini taşır.

- Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri: Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri aynı bahçe içerisinde bulunur. Bursa'nın zengin tarihine özgü önemli eserlerdir. Osman Gazi türbesi, Gümüşlü Kümbet adı ile tanınan Bizans manastırının şapeli üzeri inşa edilmiştir. Türbede on beş adet sanduka bulunur. Orhan Gazi türbesinde Orhan Gazi, eşi ve çocuklarının dışında ayrıca Yıldırım Beyazıt ve 2. Beyazıt'ın oğullarının mezarları da yer alır.

- Muradiye Külliyesi: Hamam, medrese, cami, imaret gibi bölümlerden oluşan Muradiye Külliyesi, kentin gelişmesine katkıda bulunma amacı ile II. Murat tarafından 1425-1426 yılları arasında yaptırılmıştır.

- Irgandı Köprüsü: Dünyanın arastalı 3 köprüsünden birisidir. Irgandı Köprüsü, alışveriş için Bursa'da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alır. Hacı Muslihiddin tarafından 1442 yılında Timurtaş yaptırmıştır. Gökdere üzerinde bulunan önemli geçiş noktalarından birisidir. Depremler ve Yunan işgali sebebi ile geçirdiği tahribat sonrası 1949 yılında yeniden inşa edilmiştir. Orijinal hali otuz bir dükkanı içermektedir.

- Koza Han: Tarihi dokusu ile Bursa'da çarşıya çıkanların mutlaka uğradıkları yerlerden biri. 3. Beyazıt tarafından Mimar Abdül Ulabin Pulat Şah'a yaptırılmıştır. Koza Han, adından da anlaşılacağı üzere ipekböcekçiliği ile ünlü şehrin tekstil ürünleri satılan kıymetli alışveriş mekanıdır.