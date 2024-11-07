Bursa’nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını Balıkesir'e sıçradı

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Büyükorhan’ın Osmanlar ile Karacabey’in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ALEVLER BALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNE DE SIÇRADI

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Alevler, yerleşim yerine 1 kilometreye kadar yaklaştı. Bölgeye 3 itfaiye aracı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (BASKİ) 1 su ikmal aracı, 1 dozer, Dursunbey Belediyesi'ne ait 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

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Alevler yerleşim yerine doğru ilerlediğinden, Bursa ve Çanakkale'den helikopter ve uçak talep edilip, kara unsurlarının sayısı da arttırıldı. Ayrıca Balıkesir'den 3 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da Adaören Mahallesi'nde yangına cephe tarafa yerleştirilmek üzere bölgeye yönlendirildi.