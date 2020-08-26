Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Son Güncelleme:
Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Sürer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle