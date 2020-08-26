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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü

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Bursalı Kıbrıs gazisi, koronavirüsten öldü
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa İnegöllü olan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer'de, 10 gün önce koronavirüs tespit edildi. Necmeddin Sürer, 2 gün önce fenalaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Bursa'daki özel hastaneye sevk edilen Sürer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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