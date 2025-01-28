Bursalı çocuklara karne hediyesi: Rafadan Tayfa

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SOSYAL MEDYADAN DAVET ETTİ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, film gösterimi öncesinde sosyal medyadan paylaşımlar yaparak tüm öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı.

Bursalı çocuklar, “Rafadan Tayfa Kapadokya”nın gösterileceği mekana akın etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Rafadan Tayfa’nın yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da etkinlikte yer aldı.

DİZİLERİN İHRACAT BAŞARISI

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa'daki çocuklara bir karne hediyesi vermek istediklerini belirterek Türkiye'nin son dönemde dizi ve animasyon sektöründe önemli işlere imza attığını söyledi. Türk dizilerinin en önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Varank, “Animasyonda da hem yetenekli gençlerimiz hem de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz sayesinde çok güzel işler ortaya çıkıyor.” dedi.

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DEĞERLERLE UYUMLU

Rafadan Tayfa’nın dünyanın tanıdığı bir marka olduğuna işaret eden Varank, “Bu markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryoların ortaya konmuş olmasıdır.” diye konuştu.

GİŞE REKORTMENİ

Çocukların büyük beğenisini kazanan Rafadan Tayfa çizgi filmi, 10 sezon boyunca TRT Çocuk ekranlarında yayınlandı.