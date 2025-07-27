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Bursa'dan acı haber geldi! Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı

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#Bursa#Yangın#İtfaiye Eri
Bursadan acı haber geldi Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 10:52

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

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#Bursa#Yangın#İtfaiye Eri

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